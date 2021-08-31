Более 250 правонарушений выявили полицейские в одном из районов Туркестанской области.

На территории Туркестанской области проводилось республиканское оперативно-профилактическое мероприятие “Правопорядок”, в котором задействовали личный состав городских и районных подразделений. К примеру, сотрудники полиции Отырарского РОП за время ОПМ “Правопорядок” зарегистрировали более 250 административных правонарушений.

Стражи порядка задержали двух водителей за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и привлекли 59 пешеходов за нарушение ПДД. Также выявлено 14 случаев не прохождения техосмотра, 18 фактов пользования телефоном при управлении автотранспортом, два факта выезда на полосу встречного движения. Также привлекли к административной ответственности девять водителей, не пропустивших пешеходов, и пресекли один факт незаконной перевозки пассажиров.

К примеру, на одной из улиц районного центра отырарские полицейские заметили водителя, пользовавшегося телефоном во время вождения. Нарушителя ПДД остановили и разъяснили о недопустимости пользования мобильными устройствами при управлении автотранспортом. В отношении водителя составили административный протокол по статье 591 КоАП РК “Пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией”.