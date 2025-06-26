Прокуратура Шымкента взялась за дело обманутого покупателя жилья

По инициативе городской прокуратуры в Шымкенте прошёл день открытых дверей. На приём пришли жители, чьи обращения годами оставались без ответа. Среди них — Шынгысхан Буралкиев. Мужчина остался без жилья и без денег после неудачной покупки квартиры через соцсети.

В конце 2024 года Шынгысхан Буралкиев приобрёл двухкомнатную квартиру, увидев объявление в интернете. Однако вскоре строительная компания потребовала вернуть недвижимость, заявив, что сделка была незаконной. Позже фирма обратилась в суд — и жильё было изъято.

«Девушка по имени Назерке купила квартиру у компании и оформила на имя сестры. Я нашёл объявление в соцсетях и приобрёл её за 17 миллионов тенге. Через неделю компания Dala Construction заявила, что сделка недействительна. В суде квартиру у меня отобрали. Теперь я хочу вернуть хотя бы деньги — или жильё», — говорит Шынгысхан.

Проблемная квартира находится в микрорайоне Бозарык. Отец троих детей остался ни с чем. Узнав о дне открытых дверей, он решил прийти и лично рассказать о своей ситуации. Представители прокуратуры пообещали не оставить вопрос без внимания и взяли дело под контроль

Шынар Каршыгакызы, руководитель аппарата прокуратуры г. Шымкента: «Постановление по уголовному делу отменено. Назначен следователь, даны контакты для постоянной связи. Следствие будет под ежедневным контролем. Мы договорились с заявителем встретиться повторно через 10 дней».

День открытых дверей прошёл в преддверии Дня героев правопорядка. По информации организаторов, за один день за помощью обратились около 100 человек. Горожане также могут записаться на личный приём в прокуратуру в любой рабочий день.