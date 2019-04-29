В социальных сетях и мессенджерах распространяются призывы об участии 1 мая в несанкционированных митингах.

Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан Ахметжанов М.М. обратился с предупреждением, что в случае проведения таких акций, действия участников будут квалифицированы как грубое нарушение закона о порядке организации и проведения мирных собраний и митингов, сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранительные органы будут обязаны реагировать и принимать меры к нарушителям.

За призывы, организацию, участие в таких акциях наступает ответственность по статье 488 Кодекса об административных правонарушениях.

Если эти действия причинят существенный ущерб, то виновные подлежат привлечению к ответственности по статье 400 Уголовного кодекса.

Генеральная прокуратура, являясь высшим надзорным органом страны, призывает граждан неукоснительно соблюдать закон, не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях.