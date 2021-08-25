Полицейские Туркестанской области задержали нетрезвого водителя в ходе ОПМ «Правопорядок»

На территории Туркестанской области проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок», направленное на обеспечение общественного порядка и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

В ходе рейдовых отработок, инспектор патрульной полиции МПС Мактаральского РОП старший лейтенант Канат Алсеитов около 19.40 ч. вечера остановил автомобиль марки «ВАЗ» с российскими номерами, нарушивший правила дорожного движения. При проверке документов страж порядка заподозрил водителя в управлении автотранспортом в нетрезвом состоянии. Для подтверждения своих подозрений полицейский доставил нарушителя ПДД на медицинское освидетельствование. Согласно заключению, мужчина находился за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении водителя составили административный протокол по статье 608 КоАП РК. Собранные материалы полицейские направили в районный суд для привлечения автолюбителя к административной ответственности.