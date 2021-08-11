Количество участников проекта Ashyq достигло 101 тыс. субъектов бизнеса, сообщает Национальная палата предпринимателей.

Лидером стал город Алматы, где число участников приближается к 20 тыс. На сегодня в проект Ashyq вошли 19,7 тыс. предпринимателей. В Нур-Султане — 11,6 тыс., Карагандинской области — 10,7 тыс.

Наименьшее число участников 7,4 тыс. хозяйствующих субъектов в городе Шымкенте.

Накануне упрощения алгоритма вхождения в проект в течение 3 месяцев число участников росло по 1 тыс. в неделю

На сегодня на сайте InfoKazakhstan.kz получено 109,7 тыс. QR-кодов.