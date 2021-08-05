В Туркестанской области на домашнем карантине находятся 2122 гражданина. С 23 мая по 28 июля стало известно, что 150 граждан нарушили режим самоизоляции, имея статус «красный» и «желтый».

Из них 36 граждан определены в статусе “красный”, 114-в статусе “желтый”. Согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, 23 из 36 граждан, нарушивших 14-дневный домашний карантин, с 10 июня были оштрафованы на 30 МРП по статье 425 КоАП РК.

Жители, нарушившие режим самоизоляции, не были допущены на объект по программе «Ashyq» при въезде в пункты общественного питания, центры обслуживания населения, гостиницы и торговые дома.

При нарушении вышеуказанных требований налагается штраф в размере 87510 тенге.

Напомним, в Туркестанской области проект «Ashyq» начал реализовываться с апреля. На сегодняшний день системой пользуются 3116 объектов.

Для внесения проекта «Ashyq» в палату предпринимательства подано еще 3374 заявления.

Согласно постановлению главного санитарного врача из проекта исключены 177 объектов, не выполнивших требования, т. е. не отсканировавших QR-код (check-in), нарушивших алгоритм работы.

Поскольку коронавирус передается по воздушно-капельным путям и распространяется быстро, лучше не рисковать здоровьем себя и других.