Большая часть долга — по транспортному налогу.

По данным городского департамента государственных доходов, большая часть долга — по транспортному налогу. Владельцы транспортных средств не выплатили долг в сумме 1 млн 205 млн тенге. Чтобы взыскать их фискальщики вынуждены пользоваться услугами судебных исполнителей. По отношению злостных неплательщиков применяются жесткие меры, вплоть до закрытия счета в банке и запрета на выезд за границу.

Самые активные налогоплательщики — традиционно — пенсионеры. Жительница 17 мкр Каламкас Шманова спешит оплатить имущественный налог за квартиру. Пенсионерка призывает земляков оплатить обязательные платежи в срок:»Сейчас пойду в кассу и оплачу имущественный налог. Очередей нет, меня быстро обслужили, найдите время и оплатите налоги».

Из 60 тысяч налогоплательщиков Енбекшинского района Шымкента свыше 25 тысяч задолжали 457 млн тенге. Из них 416 млн — по транспортному налогу, 5 с половиной млн тенге по земельному и свыше 35 млн по имущественному налогу.

Мейрамбек Бексултанов, главный специалист управления госдоходов по Енбекшинскому району:»По нашим данным в списке значатся состоятельные люди, у которых имеется долг около 400 тысяч тенге. Это только по имущественному налогу».

В городу задолженность куда выше! По имущественному налогу свыше 36 тысяч жителей не спешат отдать — 208 млн. 20 тысяч шымкентцев не погасили земельный налог — сумма значительная 87 млн тенге.

Мейржан Азимбердиев, руководитель отдела департамента госдоходов по г. Шымкенту:»По обязательным платежам имущественному, земельному и транспортному налогу свыше 80 тысяч шымкентцев задолжали полтора млрд тенге. Если они не оплатят долг и после решения суда, то им закроют банковские счета, для них будет закрыть выезд за границу. Если до решения суда налогоплательщик рассчитается по долгам, то услуги судебных исполнителей оплачивать не будет «.

Срок уплаты имущественного и земельного налогов истекает 1 октября.