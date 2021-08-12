Из международного аэропорта Туркестан в настоящее время выполняются международные и внутренние авиарейсы по 14 направлениям.

В частности:

1) «Туркестан – Стамбул» 4 раза в неделю (понедельник, пятница, суббота, воскресенье);

2) «Туркестан – Бишкек» 2 раза в неделю (онедельник, четверг);

3) «Туркестан – Ташкент» 2 раза в неделю (понедельник, четверг);

4) «Туркестан – Нур-Султан» ежедневно;

5) «Туркестан – Алматы» 5 раз в неделю (понедельник, среда, четверг, пятница, воскресенье);

6) «Туркестан – Костанай» 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);

7) «Туркестан – Семей» 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);

8) «Туркестан – Атырау» 3 раза в неделю (понедельник, среда, пятница);

9) «Туркестан – Караганда» 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);

10) «Туркестан – Кокшетау» 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);

11) «Туркестан – Актобе» 3 раза в неделю (вторник, четверг, воскресенье);

12) «Туркестан – Актау» 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);

13) «Туркестан – Павлодар» 3 раза в неделю (среда, суббота, воскресенье);

14) «Туркестан – Орал» 2 раза в неделю (вторник, суббота);

В направлении «Туркестан-Стамбул» обслуживаются авиакомпании «Fly Arystan» и «Turkish Airlines», а в направлениях «Туркестан-Бишкек», «Туркестан-Ташкент», «Туркестан-Нур-Султан», «Туркестан-Алматы» — авиакомпания «Fly Arystan» и в остальных направлениях-авиакомпания «SCAT». Также на днях запланирован рейс авиакомпании «Qazaq Air» по маршруту «Туркестан-Талдыкорган».

Информацию о времени вылета и стоимости билета можно получить в международном аэропорту Туркестан (тел: +7 725 33 5 29 09), с официального сайта указанных авиакомпаний или aviata.kz, kaspi.kz, chocotravel.com, tickets.kz, probilet.kz можно узнать и в других приложениях.