Президент Касым-Жомарт Токаев в Twitter сообщил, что по факту ЧП в Жамбылской области в возбуждено уголовное дело.

«Работает оперативный штаб по ликвидации последствий пожара. Возбуждено уголовное дело. Мобилизованы подразделения МЧС, МВД, МЧС. Временно приостановлено железнодорожное сообщение», — сообщал глава государства.

В городскую больницу № 1 Тараза с различными ранениями поступили 32 человека (анкетные данные уточняются). По словам Токаева, около 30 сотрудников областного Департамента по ЧС и военнослужащие получили ранения.

Напомним, на складе воинской части в Жамбылской области, где сегодня около 19.00 произошло возгорание на одном из складов, продолжается ликвидация пожара.

Задействованы пожарные команды и пожарная гусеничная спецтехника из воинской части, а также пожарные расчеты ДЧС по Жамбылской области.

На складе хранятся преимущественно инженерные боеприпасы, которые не имеют большой дальности разлета.

Вместе с тем, в целях безопасности населения начата эвакуация жителей близлежащих домов.

На место происшествия вылетел борт военно-транспортной авиации ВВС с министром обороны, министром по чрезвычайным ситуациям, заместителем министра обороны и комиссией оборонного ведомства.