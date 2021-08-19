На XVI Паралимпийских играх, которые состоятся в Токио с 24 августа по 5 сентября, нашу страну представят 25 спортсменов в 7 видах спорта.

На церемонии открытия на Национальном стадионе Японии флаг нашей страны будут нести двукратный чемпион мира по таеквондо, трехкратный чемпион Азии, трехкратный победитель чемпионата Европы Нурлан Домбаев и серебряный призер паралимпийских игр в Рио по пауэрлифтингу Раушан Койшибаева.

Семь из паралимпийских путевок будут представлены в плавании, шесть – в дзюдо, пять – в пауэрлифтинге, три – в таеквондо и две – в легкой атлетике. Кроме того, впервые отечественные спортсмены примут участие в таких видах спорта как гребля на каноэ и стрельба.

В этом году Казахстан в шестой раз примет участие в Паралимпийских играх в качестве независимого государства.

Впервые Казахстан был представлен 12 спортсменами на Паралимпийских играх в Атланте в 1996 году. В 2000 году на Паралимпиаде в Сиднее от Казахстана участвовали 2 паралимпийца, в Афинах – 8, в Пекине – 3, в Лондоне – 7 и в Рио-де-Жанейро – 10.

Первые паралимпиймкие награды казахстанские спортсмены завоевали на Паралимпийских играх в Рио в 2016 году.

В Бразилии чемпионкой по плаванию стала Зульфия Габидулина, а Раушан Койшибаева завоевала серебряную медаль в пауэрлифтинге.

Паралимпийские соревнования пройдут на тех же спортивных объектах, где проходили XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Всего на Паралимпийских играх в Токио примут участие около 4400 спортсменов из 136 стран мира по 22 видам спорта.

К основным соревнованиям четырехлетнего периода добавлены бадминтон и таеквондо. Если в таеквандо представлены 3 бойца из Казахстана, то в соревнованиях по бадминтону наших спортсменов нет. Эти два вида спорта заменят парусный спорт и мини-футбол, которые в последние годы стали менее популярными.