Если ребенок находится в неположенное время без сопровождения родителей или законных представителей, то может оказаться в отделении полиции.

Ребенком является лицо, не достигшее 18-летнего возврата (совершеннолетия).

Законными представителями ребенка являются родители, усыновители (удочерители), опекун или попечитель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка.

Что нужно знать, чтобы не оштрафовали родителей, законных представителей ребенка, мы расскажем в этом материале.

В какое время ребенку запрещено находиться в развлекательных заведениях и вне жилища

С 22 до 6 часов утра запрещается нахождение ребенка, а также допуск его без сопровождения законных представителей в развлекательные заведения. К развлекательным заведениям относятся:

игорные заведения,

ночные клубы,

кафе-бары,

рестораны,

интернет-кафе,

компьютерные,

бильярдные,

боулинг-клубы и кинотеатры,

объекты театрально-зрелищного назначения и иные здания,

помещения, сооружения, в которых оказываются услуги развлекательно-досугового, театрально-зрелищного, спортивного, культурно-досугового назначения.

С 23 до 6 часов утра несовершеннолетним нельзя находиться на улице без сопровождения законных представителей.

В случаях, когда в это время дети сидят на скамейке во дворе возле дома, выходят вынести мусор в поздний час, идут в магазин, который находится в 5 метрах от дома, где он проживает, полиция обязана выяснить причину нахождения его, установить законных представителей, в случае отсутствия возможности их своевременного установления, обеспечивают доставление несовершеннолетнего в орган полиции для принятия дальнейших мер по его установлению законных представителей.

К какой ответственности привлекаются законные представители, владельцы заведений:

Родителей, законных представителей за нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей:

в развлекательных заведениях с 22 до 6 часов утра – привлекут к штрафу в размере 3 МРП;

вне жилища с 23 до 6 часов утра – сначала предупредят.

Если подобный факт повторится в течение года, предусмотрен штраф в размере 7 МРП.

За нахождение ребенка в неположенное время будут штрафовать и владельцев развлекательного заведения.

Размеры штрафа зависят от статуса нарушителя, а также от того, привлекался ли в течение года правонарушитель ранее за подобное нарушение. Штраф может быть применен вместе с приостановлением деятельности или отдельных видов деятельности.

Размеры штрафа составляют:

на физических лиц — 10 МРП, при повторном правонарушении – 20 МРП;

на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 15 МРП, при повторном – 30 МРП;

на субъектов среднего предпринимательства – 30 МРП, при повторном – 50 МРП;

на субъектов крупного предпринимательства – 50 МРП, при повторном – 100 МРП.

Кто может выступать в качестве представителя несовершеннолетнего:

В присутствии законного представителя предполагается возможность нахождения несовершеннолетнего в развлекательном заведении позже установленного времени.

Другие взрослые лица не могут быть признаны законными представителями.

Нахождение несовершеннолетнего в развлекательном заведении в присутствии других совершеннолетних лиц (например, с молодым человеком, с компанией), но без законных представителей, будет незаконным.

Для несовершеннолетнего правонарушителя, помогавшего соседу после 23 часов, соответственно находившегося вне жилища, сосед не является законным представителем.

Право забрать ребёнка из полиции имеют только законные представители.

Если родители временно отсутствуют в городе, то родственники или представители должны предъявить соответствующий документ или нотариально заверенную доверенность.