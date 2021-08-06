Полицейские Туркестанской области задержали афериста, оформившего кредит на 14 миллионов тенге, передает Polisia.kz.

В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой мошенничества. Как рассказал мужчина, некий знакомый, воспользовавшись доверием, через банковское приложение оформил на его имя кредит на сумму 14 миллионов тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество” и приступили к розыску афериста.

Полицейские Шардаринского РОП в течение двух суток вышли на след мошенника. Оперативники задержали подозреваемого по месту жительства и доставили в Шардаринский РОП. Как выяснилось, полученные путем мошенничества деньги аферист потратил на азартные игры. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего.