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Прокуратура Сарыагашского района выявила участие госслужащих в азартных играх в рабочее время

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ соблюдения сотрудниками государственных органов требований законодательства, служебной дисциплины и ограничений, предусмотренных для государственных служащих.

В ходе проверки были выявлены факты участия отдельных сотрудников госорганов в азартных играх в рабочее время.

В надзорном органе подчеркнули, что подобные действия противоречат принципам государственной службы, нарушают нормы служебной этики и негативно влияют на авторитет государственных органов.

По результатам проверки прокуратура внесла акт прокурорского надзора. После его рассмотрения четыре сотрудника государственных органов были освобождены от занимаемых должностей.

В прокуратуре отметили, что работа по обеспечению законности, укреплению служебной дисциплины и предупреждению правонарушений, дискредитирующих государственную службу, будет продолжена.

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