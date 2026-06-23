Прокуратура Сарыагашского района выявила участие госслужащих в азартных играх в рабочее время

Прокуратура Сарыагашского района Туркестанской области провела анализ соблюдения сотрудниками государственных органов требований законодательства, служебной дисциплины и ограничений, предусмотренных для государственных служащих.

В ходе проверки были выявлены факты участия отдельных сотрудников госорганов в азартных играх в рабочее время.

В надзорном органе подчеркнули, что подобные действия противоречат принципам государственной службы, нарушают нормы служебной этики и негативно влияют на авторитет государственных органов.

По результатам проверки прокуратура внесла акт прокурорского надзора. После его рассмотрения четыре сотрудника государственных органов были освобождены от занимаемых должностей.

В прокуратуре отметили, что работа по обеспечению законности, укреплению служебной дисциплины и предупреждению правонарушений, дискредитирующих государственную службу, будет продолжена.