Распоряжением акима Шымкента М. Айтенова на должность руководителя городского управления строительства назначен Абилсеит Рабаев.

Абилсеит Байсейтович родился в 1981 году, специальность – инженер, экономист.

Трудовую деятельность начал в 2002 году оператором ТОО «Компания Ерке».

В 2009-2015 годы работал на различных должностях в управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЮКО.

Далее работал руководителем отдела строительства Шымкента, руководителем городского управления строительства, председателем СПК «Shymkent».