Густой дым как постоянная реальность нескольких приграничных сел в Туркестанской области.

Там нет крупных промышленных предприятий, а удушающий мусорный смог исходит от горящей свалки, расположенной на территории соседнего Узбекистана, рассказывает «Хабар 24».

Продолжается это не первый год. Проблему уже пытались решить путём переговоров между представителями двух стран, но тщетно. Между тем, из-за постоянного смога и запаха гари местные жители стали чаще болеть. Это не туман и не пыль, а смог. Он настолько густой, что в радиусе ста метров ничего не видно. И таким воздухом жители приграничных сёл Алпамыс батыр и Коктерек дышат не первый год.

А причина в том, что по ту сторону границы расположен мусорный полигон. Почти каждую неделю там горит мусор. Дым ветром приносит сюда. Жители говорят, что неоднократно жаловались местным властям. Но те ничего не могут сделать, ведь едкий дым приходит со стороны соседнего государства.

Галина Хамидулина, жительница с. Алпамыс батыр: — Вечером хочешь выйти на улицу, спокойно отдохнуть, перед сном подышать чистым воздухом. Но чистого воздуха нет. Выходишь, запах начинает со всех сторон идти.

Соня Алиева, жительница с. Алпамыс батыр: — Над аулом вот так туман собирается. Вот эти два дня тихо. Сейчас опять начнётся. Пока они мусор собирают, тишина. Потом снова начнётся.

Так и сегодня в определенное время неподалёку от аула уже возникла дымовая завеса. Дым негативно сказывается на здоровье сельчан. Это признают и медики. В последнее время в местный амбулаторный пункт стали часто обращаться с жалобами на сердечные болезни и заболевания органов дыхания.

Тасболат Каримов, старший врач медицинской амбулатории: — Есть жители, которые состоят на диспансерном учёте с высоким кровеносным давлением и инсультом. Из-за дыма их заболевания только прогрессируют. Кроме того, от смога страдают беременные женщины и дети. Особенно те, у кого есть астма и хроническая пневмония.

Ну а как ситуация обстоит по ту сторону границы? В нашем распоряжении оказались кадры, так сказать, с «эпицентра» событий. Находится свалка примерно в 17 километрах от Ташкента. Мусор сюда вывозят с 4 районов столицы, плюс с одного пригородного района. Решить проблему пытались в 2019 году. Тогда делегация из числа акима Келесского района и депутатов областного маслихата побывала в Узбекистане. Выяснилось, что мусорный полигон находится в частной собственности.

Серик Каракулов, заместитель акима Келесского района: — На базе полигона должен быть мусороперерабатывающий завод. Когда мы ездили в Узбекистан, владелец свалки обещал построить его до конца 2021 года. На тот момент там был лишь фундамент предприятия. После нашей поездки задымление на какое-то время прекратилось, но из-за сильной жары дым снова появился.

В апреле этого года вопрос подняли снова, но уже на уровне премьер-министров двух стран. Тогда была достигнута договорённость о переносе полигона в другое место. В ближайшее время представители Туркестанской области намерены снова собрать делегацию и побывать с визитом в соседнем государстве. Кроме того, мы запросили комментарий по этой ситуации у министерства экологии Узбекистана.