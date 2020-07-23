Могилы на городских кладбищах погребены под слоем мусора.

О том, что погост между Курсаем и Казыгуртом больше похож на городскую свалку, шымкентцы жалуются регулярно.

Галина Дарьина похоронила мужа три месяца назад. Женщина возмущена состоянием кладбища. Поминать близкого ей человека приходится среди мусора.

Галина Дарьина, жительница г. Шымкента:»10 апреля умер муж. Похоронили 11-го. И с того времени вот этот мусор не убирали. Дороги разбитые. Просьба помогите навести порядок».

Несколько месяцев на кладбище нет и воды для полива. Палящее солнце делает свое дело. От засухи сохнут и без того скудные зелёные насаждения. Люди вынуждены привозить воду из дома, но по понятным причинам ее катастрофически не хватает. И сегодня баки для воды пусты.

Ежегодно в жару кладбище напоминает выжженную пустыню. В неё погост превращается всякий раз, как только загорается сухая трава. Огонь охватывает большие территории, потушить возгорание непросто. К некоторым могилкам не подобраться. Протоптанные людьми дорожки поросли сорняками, а хороших дорог здесь никогда и не было.

Надежда Тучкова, жительница г. Шымкента: «И в Критику Шымкента писали. Куда только не обращались. Год прошел. А воз и ныне там. Дорога вся в ямах сюда приходят пожилые люди спотыкаются падают».

В Шымкенте 70 кладбищ: 11 из них христианские, остальные — мусульманские. Заказ отдали ТОО «Бюро спецобслуживание». Вместо того, чтобы привести кладбища в порядок: расчистить мусор и завести воду, руководство товарищества ударилось в судебные тяжбы.

Нурлан Жаманкоз, и.о. руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента:» ТОО Бюро спецобслуживание сейчас судится.На них подали иск. Если решение будет в пользу данного предприятия, оно работу продолжит. Если нет, то заново будет организован конкурс и кто победит, тот будет оказывать услуги по содержанию территории кладбища в чистоте и порядке».

До тех пор пока идут судебные разбирательства, кладбища так и будут оставаться бесхозными. Все это время шымкентцам придется вручную поливать уцелевшие деревья и вывозить самим мусор. Местная власть говорит, что не бездействует. Коммунальщики починят покосившиеся ограждения кладбищ в массивах Тассай, Таскен и Сайрам. Приведут там в порядок и подъездные дороги. В этом году на содержание всех погостов выделено 49 млн тенге.