В рамках пилотного проекта Госкорпорации «Правительство для граждан» жители Шымкента получили возможность застраховать свое авто сразу в СпецЦОНе.

Ранее такая услуга в рамках «пилота» была запущена в июне 2021 года в городах Нур-Султан и Алматы.

Как отметил заместитель директора филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент Айдос Ашетов, клиент при переоформлении авто у специалиста дает согласие на получение электронного страхового полиса. Это не только экономит время и расходы граждан, но и полностью исключает человеческий фактор.

«Чтобы оформить полис, необходимо предоставить ИИН водителя, номер телефона, данные ГРНЗ и VIN-код ТС. После оформления заявки формируется электронный страховой полис и клиенту поступает СМС об успешном страховании. Оформление полиса займет – 10 минут», — подчеркнул Айдос Ашетов.

Напоминаем, что ЦОНы и СпецЦОНы принимают клиентов только по предварительной брони. Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, Единый контакт-центр 1414 и телеграм-бот @kenes1414bot.