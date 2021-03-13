Об этом сообщила Пресс-служба специализированного административного суда Шымкента.
Срок получения страховой выплаты пострадавшим в ДТП сокращен до минимума. Это новшество предусмотрено в соответствии с частью 1 статьи 744 и частью 2 статьи 745 Кодекса Республика Казахстан о административных правонарушениях.
Законодательство гласит: лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении в случае ДТП, и потерпевший в нем, вправе подать ходатайства о незамедлительном рассмотрении дела в суде и немедленном вступлении постановления по делу в законную силу.
Как поясняют в суде, целью введения нового положения является ускорение процесса рассмотрения таких дел в судебных органах.
«Это позволит экономить время участников ДТП и сократить время получения ими соответствующей компенсации от страховых компаний, — комментирует судья
Абдугаппар Бекназаров.
— Если вы стали участником дорожно-транспортного происшествия, в результате которого виновник ДТП полностью признает свою вину и обе стороны согласны и не оспаривают этот факт, вы вправе ходатайствовать перед инспектором дорожной полиции, который прибыл на место ДТП, о незамедлительном рассмотрении дела в суде и немедленном вступлении постановления в законную силу. То есть если участники ДТП ходатайствуют о незамедлительном рассмотрении дела в суде и немедленном вступлении постановления в законную силу, инспектор дорожной полиции после оформления факта ДТП обязан направить дело об административном правонарушении в суд в течении трех дней».
Как сообщил А. Бекназаров, в административном суде для оперативного рассмотрения и разрешения дел данной категории работает дежурный судья. Его график — рабочие дни с 14.30 до 22.00.
Источник: Панорама Шымкента