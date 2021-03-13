Об этом сообщила Пресс-служба специализированного административного суда Шымкента.

Срок получения страховой выплаты пострадавшим в ДТП сокращен до минимума. Это новшество предусмотрено в соответствии с частью 1 статьи 744 и частью 2 статьи 745 Кодекса Республика Казахстан о административных правонарушениях.

Законодательство гласит: лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении в случае ДТП, и потерпевший в нем, вправе подать ходатайства о незамедлительном рассмотрении дела в суде и немедленном вступлении постановления по делу в законную силу.