Заработная плата работников сферы образования выросла сразу на 27% за год, покупательная способность — на 18%

Во втором квартале 2021 года в сфере образования в РК было занято 528,4 тыс. человек — на 2,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года в секторе работали 515,5 тыс. человек, плюс 2,9% за год, сообщает ranking.kz.

В региональном разрезе больше всего работников сферы образования насчитывалось в Алматинской области: 68,3 тыс. человек. В лидирующую тройку также попали Алматы и Восточно-Казахстанская область.

Меньше всего занятых в образовании числилось в Атырауской области: всего 14,2 тыс. человек.

Среднемесячная заработная плата работников сферы образования во втором квартале 2021 года достигла 233,9 тыс. тг — на 26,8% больше, чем годом ранее. Индекс реальной покупательной способности заработной платы составил 18,1%.

Работники сферы дошкольного образования в среднем по стране зарабатывали 116,4 тыс. тг (плюс 20,1% в реальном выражении), начального образования — 193,4 тыс. тг (плюс 11,2%), среднего образования — 273,7 тыс. тг (плюс 19%), высшего образования — 251,7 тыс. тг (плюс 12,2%).

Работники сферы вспомогательных образовательных услуг в среднем получали 177,1 тыс. тг, плюс 11,6%.

В региональном разрезе больше всего зарабатывали сотрудники сферы образования в столице: 350,8 тыс. тг — на 17,6% больше, чем годом ранее. На второй и третьей строчках расположились Мангистауская область (268 тыс. тг) и Алматы (265,5 тыс. тг). Худшие показатели — в Западно-Казахстанской области: 200,7 тыс. тг, плюс 31,6%.

Лишь в 5 из 17 регионов РК заработная плата работников превысила среднюю по стране. Помимо ТОП-3 в эту пятёрку также вошли Кызылординская и Алматинская области.

В январе 2022 года заработная плата педагогов детских садов, школ и колледжей будет повышена ещё на 25%, сообщает МОН РК. Кроме того, с сентября 2021 года меняется система приёма педагогов на работу и вводится новая система назначения директоров организаций образования.