Главный государственный санитарный врач города Шымкент Абдиманап Тулебаев подписал новое постановление.



Он постановил:

Обучение в 2021-2022 учебном году в организациях образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности в соответствии с ПГГСВ РК №36

С 28 августа текущего года разрешить работу в выходные дни – всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» — до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — до 02:00 часов, при условии наличия «зеленого статуса» (вакцинации, ПЦР теста с отрицательным результатом не более 7 суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних 3 месяцев) у сотрудников и посетителей»;

С 30 августа текущего года продлить время (режим) работы в будние дни для всех объектов бизнеса, участвующих в проекте «Ashyq» с 22:00 до 00:00 часов, лидеров проекта «Ashyq» — с 00:00 до 02:00 часов»;

Субъекты, участвующие в проекте «Ashyq», осуществляют деятельность согласно постановления Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 26 августа 2021 года №37 «О внедрении проекта «Ashyq»», за исключением вопросов, касающихся ограничений по времени работы. Ограничения по времени работы субъектов, участвующих в проекте «Ashyq» регламентируются настоящим постановлением.