ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» в рамках инвестиционной программы на 2016-2022 годы продолжает работу по модернизации в Байдибекском районе.

В населенных пунктах Шаян, Танатар, Қазата, Туйетас Байдибекского района обновляют изношенные электрические сети, опоры, а также устанавливают трансформаторы высокой мощности. Это в свою очередь позволит обеспечить жителей качественной электроэнергией. Энергетики, боровшиеся с последствиями ураганного ветра, теперь приступили к плановым работам по модернизации.

ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» по инвестиционной программе электрической системы Байдибекского района провело новые сети, обеспечивающие электроэнергией водохранилище Капшагай и близлежащие три села. Протяженность протянутых 10-киловольтных сетей составило 16 километров. Если раньше они были протянуты по безлюдным местам, то теперь энергетики провели сети вдоль трассы. Воздушные линии 0,4 киловольт и СИП проведены в три села, расположенных возле стратегического объекта.

Асылхан Дурманов, главный инженер электрических сетей Байдибекского района ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит»: «В селе Казата по линии — 0,4 киловольта мы заменили кабели СИП на двух с половиной километрах. Готовы их подключить. Количество обновленных опор — 142. Во второй очереди по воздушной линии 0,4 киловольта мы заменили кабели «25». Здесь установлено 83 опоры. Дополнительно мы установили трансформатор мощностью 160 КВА к существующим двум трансформаторам мощностью по 100 КВА. После подключения проблем с электроэнергией не будет «.

В рамках инвестиционной программы в пяти населенных пунктах Байдибекского района обновлены изношенные электрические сети и опоры, также установлены два мощных трансформатора в районном центре Шаян. Один — в селе Актас. Из-за повышения благосостояния населения выросло потребление электроэнергии.

Тургынбек Бейсенбеков, житель Байдибекского района:»В нашем селе в холодную зиму и из-за сильного ветра отключался свет. В этом году у нас проводят работы по замене старых опор на новые и обновляют изношенные электрические сети. Очень хорошо. Спасибо ребятам».

В октябре в селе Туйетас планируется протянуть линии СИП протяженностью два с половиной километра. Энергетикам удалось в кратчайшие сроки устранить последствия ураганного ветра этой весной, восстановили электросистему и приступили к выполнению плановых работ по модернизации. Значимая работа реализуется за счет собственной инвестпрограммы компании.