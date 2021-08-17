В Туркестанской области 1-ый компонент вакцины против коронавирусной инфекции приняли 662 тыс. человек, двумя компонентами привились- 545 тыс. граждан.

Это второй показатель в республике после города Алматы.

По словам специалистов, активная вакцинация жителей- результат плановой работы по формированию прививочных бригад и активной пропаганды вакцинации. Вакцинация населения проводится в районных поликлиниках и передвижных пунктах. На специальных автобусах мобильные группы медиков объезжают отдалённые сёла и на добровольной основе прививают сельчан на местах. Всего на территории области работают 237 врачей и 80 прививочных бригад, состоящих из 252 работников среднего звена.

Также, в регионе разработан специальный информационный медиаплан по вопросам вакцинации. В его рамках подготовлено 41 460 (плакатов) информационных материалов, роздано 93 000 информационных листовок. Кроме того, через телеканалы и социальные сети были показаны 207 видеороликов и сюжетов, опубликованы статьи в 122 изданиях.