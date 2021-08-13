Социальная помощь оказывается малообеспеченным семьям и многодетным матерям, которые отбывают условный срок в пробации Шымкента.

Благодаря неравнодушным волонтерам, служба пробации Енбекшинского района раздавали продукты осужденным. Как утверждают сами осужденные, они рады такому вниманию от государства и наконец чувствуют себя частью общества.

В дом условно-осужденной инспекторы службы пробации пришли не с пустыми руками. За свои деньги они, с волонтерами, купили самое необходимое и развозят тем, кому сейчас тяжелее других. У каждого своя история

Многодетная мать потеряла мужа 7 лет назад. Чтобы прокормить четверых детей, она устроилась администратором в сауну и попалась на сводничестве. Женщине дали полтора года условно.

«Ну я работала в сауне и получается, вызвала девочку, она мне оставила номер телефона, Я её вызвала она меня отблагодарила 2000 тг, ну и вот за это получила. Услуги чтобы она предоставляла. Ну если честно никогда не ожидала что человеку нарушившему закон ещё будут помогать, вошли в мое положение».

А эту женщину приговорили к двум годам условно, вместе с супругом. Осужденная уверяет, они сами стали жертвами друзей, которые оказались мошенниками.

«Друзья своровали этот телевизор. Ну, а, чтобы групповуху не получить, все остальные откупились. А моему мужу сказали взять вину на себя. Ну, получилось так что мой муж взял вину на себя, а так как я рядом находилась я пособницей оказалась. Просто получилась такая глупая очень ситуация, что из-за друзей с которыми мы сейчас не общаемся. Домой мы уже никого не водим, потому что после того случая хватило нам».

Социальная помощь условно осужденным в Шымкенте оказывается с две тысячи четырнадцатого года. К акции подключились обычные горожане.

Акжан Тлеукулов, инспектор службы пробации №2 г. Шымкента: «Многие условно-осужденные, из-за безденежья, идут на очередное нарушение закона. Чтобы не допустить этого, инспекторы службы пробации, вместе с волонтёрами, раздают продукты малоимущим семьям и многодетным мамам. В Енбекшинском районе Шымкента сейчас 430 условно-осужденных. Семеро из них нуждаются в помощи».

Служба пробации помогает не только продуктами, но и медикаментами, а главное, трудоустройством.