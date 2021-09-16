Аким Шымкента Мурат Айтенов вручил ключи от квартир бронзовым призерам летних Олимпийских игр в Токио по каратэ Дархану Асадилову и Софье Берульцевой.

Аким подчеркнул, что Глава государства высоко оценил заслуги казахстанских спортсменов, ставших призерами летних Олимпийских игр.

Д. Асадилов и С. Берульцева, оправдавшие надежды страны в главном соревновании четырехлетия, награждены орденом «Құрмет». Государственную награду от имени Президента страны Касым-Жомарта Токаева вручил государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев.

М. Айтенов от имени жителей города поблагодарил спортсменов за их труд, отметив, что их достижения показали высокий уровень развития каратэ в городе.

Бронозовым призерам предоставлены однокомнатные квартиры в микрорайоне «Нурсат».