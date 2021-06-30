Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев принял спортсменов Туркестанской области, которые примут участие в летних Олимпийских играх в Токио, и пожелал им победы.

Напомним, 5 спортсменов из Туркестанской области, вошедшие в сборную Казахстана, будут защищать честь страны. Это один из лучших показателей среди регионов. На встрече за счет спонсоров каждому спортсмену был вручен денежный сертификат на 1 млн тенге, тренерам – на 300 тыс. тенге.

Умирзак Естаевич также отметил, что спортсменов, вернувшихся с Олимпиады с победой, ждет большой сюрприз.

Среди участников ХХХІІ летних Олимпийских игр от Туркестанской области в составе сборной команды Казахстана — Дидар Хамза по дзюдо, Наталья Сергеева по гребле на байдарках и каноэ, Бибарыс Спатай по параканоэ и Владислав Яковлев по академической гребле.

«Каждая победа — это результат упорного труда. Должна быть твердая вера в победу. За вас будут болеть 2 миллиона жителей области. За 30 лет Независимости наши спортсмены всегда на высоком уровне отстаивали честь страны и добивались больших успехов. Я желаю вам, чтобы вы вошли в историю как первые победители Олимпийских игр Туркестанской области, которая была создана всего 3 года назад. Возвращайтесь с победой», — сказал Умирзак Шукеев.

В свою очередь спортсмены поблагодарили главу региона и пообещали вернуться с победой.

«Мы боремся только за победу. Мечта каждого спортсмена — выиграть Олимпиаду. Поэтому мы сделаем все возможное, чтобы не упустить эту возможность», — отметила Наталья Сергеева, обладательница олимпийской лицензии по гребле на байдарках и каноэ.

Отметим, что летние Олимпийские игры, перенесенные на год из-за пандемии, пройдут в Токио с 23 июля по 8 августа. Все спортсмены, получившие лицензию, получили прививки от коронавируса.