Всего в области появятся 29 объектов, которые будут построены за счёт крупных компаний и других областей Казахстана.
В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. Такую информацию предоставило управление строительства региона в ответе на официальный запрос Informburo.kz.
В акимате отметили, что объекты строительства из списка необходимых организаций и акиматы их выбирают самостоятельно. Точное местоположение объектов будет известно после утверждения генерального плана города, а сумма строительства – после разработки проектно-сметной документации. Эскизы объектов и их описание находятся в разработке.
Список 17 крупных инвесторов, которые построят объекты в Туркестане:
многопрофильная клиническая больница – компания «Mabetex Group»;
музей Первого Президента и истории нового Казахстана – АО «КазТрансОйл»;
Казахский драматический театр – компания «Базис-А»;
историко-культурный центр «Қазақ хандары, билері» – компания «BI Group»;
Дворец молодёжи и Дворец школьников – АО «НК «Қазақстан темір жолы»;
центр «Яссави» – АО «KEGOK»;
Центральный стадион на 7000 мест (изначально планировалось построить на 15 тысяч мест, потом на 10 тысяч, сейчас вместимость стадиона сократили до 7000) – АО «НК «КазМунайГаз»;
Дворец спорта с крытым бассейном – ТОО «Petroleum operating»;
Центр тюркского мира – компания «ENRC»;
колледж туризма – АО «Sembol construction»;
жилой дом – АО «HighVill»;
smart city (оптико-волоконные сети) – АО «Қазақтелеком»;
здание почтового филиала – АО «Казпочта»;
объекты ещё не согласованы – АО «КазАтомПром», «КазТрансГаз», «Астана GROUP».
12 объектов, которые построят регионы:
Музей изобразительного искусства;
ипподром;
центр Ұлы дала елі;
культурно-досуговые объекты в историко-культурном заповеднике «Азрет Султан»;
музыкальные фонтаны;
спортивная школа олимпийского резерва;
Центр историко-святых мест Туркестанской области;
здание Ассамблеи народа Казахстана;
восточная баня;
амфитеатр;
парк «Астана»;
областная научно-универсальная библиотека
«При строительстве планируемых объектов будут учтены строительные нормы. Они максимально не будут соприкасаться с историческими объектами города Туркестан. В данный момент ведутся работы по объявлению конкурса государственных закупок», – добавили в акимате.
Кроме того, в регионе будет реализовано 82 проекта на 454,7 млрд тенге с созданием боле 11 тысяч рабочих мест по карте поддержки предпринимательства и карты индустриализации. В 2018 году планируется открытие девяти объектов с созданием 804 рабочих мест, а на 2019-2022 годы – 38 с созданием 9,2 тысячи постоянных рабочих мест.