Всего в области появятся 29 объектов, которые будут построены за счёт крупных компаний и других областей Казахстана.

В Туркестанской области за счёт инвесторов реализуют 29 приоритетных проектов, 17 из них по поручению Президента Казахстана построят крупные национальные и частные компании, а 12 – регионы Казахстана. Такую информацию предоставило управление строительства региона в ответе на официальный запрос Informburo.kz.

В акимате отметили, что объекты строительства из списка необходимых организаций и акиматы их выбирают самостоятельно. Точное местоположение объектов будет известно после утверждения генерального плана города, а сумма строительства – после разработки проектно-сметной документации. Эскизы объектов и их описание находятся в разработке.

Список 17 крупных инвесторов, которые построят объекты в Туркестане:

многопрофильная клиническая больница – компания «Mabetex Group»;

музей Первого Президента и истории нового Казахстана – АО «КазТрансОйл»;

Казахский драматический театр – компания «Базис-А»;

историко-культурный центр «Қазақ хандары, билері» – компания «BI Group»;

Дворец молодёжи и Дворец школьников – АО «НК «Қазақстан темір жолы»;

центр «Яссави» – АО «KEGOK»;

Центральный стадион на 7000 мест (изначально планировалось построить на 15 тысяч мест, потом на 10 тысяч, сейчас вместимость стадиона сократили до 7000) – АО «НК «КазМунайГаз»;

Дворец спорта с крытым бассейном – ТОО «Petroleum operating»;

Центр тюркского мира – компания «ENRC»;

колледж туризма – АО «Sembol construction»;

жилой дом – АО «HighVill»;

smart city (оптико-волоконные сети) – АО «Қазақтелеком»;

здание почтового филиала – АО «Казпочта»;

объекты ещё не согласованы – АО «КазАтомПром», «КазТрансГаз», «Астана GROUP».

12 объектов, которые построят регионы:

Музей изобразительного искусства;

ипподром;

центр Ұлы дала елі;

культурно-досуговые объекты в историко-культурном заповеднике «Азрет Султан»;

музыкальные фонтаны;

спортивная школа олимпийского резерва;

Центр историко-святых мест Туркестанской области;

здание Ассамблеи народа Казахстана;

восточная баня;

амфитеатр;

парк «Астана»;

областная научно-универсальная библиотека

«При строительстве планируемых объектов будут учтены строительные нормы. Они максимально не будут соприкасаться с историческими объектами города Туркестан. В данный момент ведутся работы по объявлению конкурса государственных закупок», – добавили в акимате.

Кроме того, в регионе будет реализовано 82 проекта на 454,7 млрд тенге с созданием боле 11 тысяч рабочих мест по карте поддержки предпринимательства и карты индустриализации. В 2018 году планируется открытие девяти объектов с созданием 804 рабочих мест, а на 2019-2022 годы – 38 с созданием 9,2 тысячи постоянных рабочих мест.