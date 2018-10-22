Алматинские продавцы с неохотой принимают купюры номиналом 1000 тенге, посвященные тюркской письменности «Күлтегін».

В Нацбанке РК пояснили, насколько это законно, и какие купюры действительно нигде не получится обменять уже через месяц, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В алматинских магазинах участились случаи, когда продавцы с неохотой принимают купюры номиналом 1000 тенге, посвященные тюркской письменности «Күлтегін». В большинстве случаев при виде этой купюры они зовут своего начальника, чтобы тот подтвердил, что деньги такого дизайна можно принимать к оплате. Но некоторые продавцы, если рядом нет их руководителя, «сдаются» только после скандала.

В Национальном банке напомнили, что никаких новых постановлений о признании неплатежеспособными каких бы то ни было банкнот, в том числе памятных, не выпускали.

На данный момент в обращении ходит 4 дизайна банкноты номиналом 1000 тенге — 2014 года выпуска (желто-коричневого цвета с монументом «Қазақ Елi» на лицевой стороне), 2013 года выпуска (желто-коричневого цвета с монументом «Қазақ Елi» и фрагментом скульптуры «Күлтегін» в середине левой части), 2011 года выпуска (посвящена председательству Казахстана в Организации Исламская Конференция, преобладающий цвет светло-зеленый, основное изображение в центральной части банкноты — купол мавзолея Ходжа Ахмета Яссауи) и 2010 года выпуска (посвящена председательству Казахстана в ОБСЕ, преобладающий цвет бирюзово-зеленый, с голографическим изображением монумента «Астана-Байтерек»).

Еще одна банкнота — 2006 года выпуска (желто-коричневого цвета, в центральной части изображен монумент «Астана-Байтерек»), с 1 марта 2017 года перестала быть платежным средством, но ее можно обменять на действующие платежные знаки нацвалюты до 28 февраля 2021 года включительно во всех филиалах Национального Банка после подтверждения их подлинности экспертизой.

В Нацбанке казахстанцам посоветовали в случае отказа в приеме банкнот, находящихся в обращении, снимать действия продавца на видео либо потребовать у продавца письменное обоснование отказа в приеме банкноты. С этими вещдоками можно смело идти в территориальный филиал Национального Банка для принятия соответствующих мер. В случае возникновения вопросов, можно обратиться в управление по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций по телефонам: +7 (727) 2788 058, 2619−234, 2704−585 и в управление по работе с наличными деньгами по телефону: +7 (727) 2704−569.

«В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях отказ в приеме банкнот и монет, находящихся в обращении, влечет предупреждение, а в случае повторного отказа в течение года после наложения административного взыскания влечет штраф на субъекты малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере пяти, на субъекты среднего предпринимательства — в размере десяти, на субъекты крупного предпринимательства — в размере 25 месячных расчетных показателей. Отказ банками и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в приеме, размене и обмене банкнот влечет штраф в размере 50 МРП», — напомнили в Нацбанке.

Интересно, что после 14 ноября этого года нельзя будет нигде заменить банкноты номиналом 500 тенге, выпущенные в 1999 году, банкноты в 1000 и 2000 тенге, выпущенные в 2000 году, 5000 тенге, выпущенные в 1998 и 2001 годах, 10 000, выпущенные в 2003 году (все — с портретом Аль-Фараби).