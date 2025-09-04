Казахстанцам пора избавляться от старых денег

Совершать какие-либо покупки, или оплату с пятитысячной купюрой образца 2011 года с 24 сентября будет невозможно. Поэтому, если данная купюра хранится в ваших кошельках или копилках, советуем поскорее найти ей применение, чтобы не пришлось стоять в очередях банков и Казпочты.

Свою коллекцию нумизмат и бонист Борис Дауленов показывает с особой гордостью, в прямом смысле каждую копейку и купюру он собирал и искал на протяжении шести лет. На этой неделе в его коллекции пополнение — новой пятитысячной купюрой, а неподалеку мужчина держит файл для той, что вот-вот выйдет из оборота. Борис, отмечает, обновление купюр — это радость для коллекционеров и боль для фальшивомонетчиков.

«Это отличная защита от фальшивомонетчиков, они буквально за пять лет полностью знают как купюру сделать. Руку набивают и знают как подделать банкноту. Из-за этого нашим банкам приходится менять банкноты полностью, чтобы фальшивомонетчики не делали подделки», — говорит коллекционер.

Денежный коллекционер также отмечает, что внимательно следит за всеми новостями Нацбанка, потому-то и знает, какую купюру своевременно стоит вынуть из кошелька и доложить в коллекцию. Соотечественников призывает также следить за финансовыми новостями.

«Заходите на сайт, там в пресс-релизах, когда выходит банкнота, вся информация о ней доступна. Когда одна будет параллельно ходить со старой банкнотой и когда будет изыматься уже старая банкнота», — рассказывает Борис Дауленов.

Финансовый советник R-Finance Арман Байганов, отмечает, что каждая новая купюра лучше и современнее предыдущей. А значит и подделать ее будет не так-то просто.

«Все со временем совершенствуется. Купюры, дизайн и средства защиты от подделки. Я думаю, что данная купюра, с учетом дизайна, она менее защищенная. Поэтому Нацбанк решил вывести из обращения. Надо учитывать, что время идет и у фальшивомонетчиков больше подделок», — разъясняет финансист.

В Нацбанке напоминают: банкноты, как старого образца, так и нового, в период их параллельного обращения являются законным платежным средством. Отказ в приеме банкнот и монет расценивается как административным правонарушение.

«С 25 сентября завершается период параллельного обращения банкнот номиналом 5000 тенге 2011 года и образца 2023 года. Напоминаем, что новые купюры 5 тысяч тенге из серии Сакский стиль были введены в обращение в 2023 году, после завершения периода параллельного обращения, т.е. с 25 сентября этого года все банки второго уровня и Казпочта будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение трех лет, а филиалы Нацбанка бессрочно», — объяснил пресс-секретарь Национального Банка РК Асан Ахметжан.

С 2023 года в стране введена новая серия банкнот «Сакский стиль», поэтому каждая купюра — это еще и настоящее произведение искусства.