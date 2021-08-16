До начала учебного года осталось две недели.

Если у вас есть дети школьного возраста, то при переезде в другой район или город возникнет вопрос об их переводе в новую школу. Сейчас перевести ребенка можно это онлайн через портал eGov.

Вот инструкция, как это сделать:

1. Авторизуйтесь на портале eGov с помощью ЭЦП или sms и в разделе «Образование» найдите услугу «Прием документов и зачисление в организации образования (начальные, основные средние, общие средние, специальные)»

2.Кликните «Заказать услугу»

3. Заполните запрашиваемые сведения о ребенке и учебном заведении, куда необходимо перевести ребенка

4. Подтвердите услугу с помощью ЭЦП или одноразового пароля

5. Ознакомьтесь в личном кабинете с уведомлением о зачислении в организацию образования либо о мотивированным отказе с указанными причинами

6. Обратитесь в выбранное вами учебное заведение с распечатанным уведомлением о зачислении.

Услуга бесплатная. Срок ее оказания — 1 рабочий день.

Справочно: Более 93 % государственных услуг можно получить в электронном формате. Все они доступны на портале egov.kz. Эти услуги можно получать самостоятельно, не выходя из дома либо в секторах самообслуживания, которые расположены в зданиях шымкентских ЦОНах