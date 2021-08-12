В Шымкенте открыты пять пунктов раздачи. В них получатели АСП могут забрать медикаменты и первичные медицинские средства защиты. Эта мера, по заявлению городских властей, позволит снизить экономическую нагрузку на семьи, находящиеся в трудном материальном положении.

Рухия Ильязова, многодетная мать: «Я получаю 60 тысяч за всех детей, плюс каждый месяц нам выдают продукты и хозтовары. А теперь еще и о профилактике заболеваемости COVID-19 беспокоятся».

39-летняя Рухия Ильязова — мама шестерых детей — благодарит за помощь. Такие аптечки в большой семье необходимы. Помимо медикаментов многодетная мать получает продуктовые наборы.

“Я каждый месяц получаю продукты, тогда и узнала про разовые аптечки, которые выдает государство. Я благодарна властям за их внимание. Берем и радуемся, потому что бесплатно. Об одном прошу: Уделите внимание качеству бесплатных продуктовых наборов и их содержимому. Не надо нам лишнего и скоропортящегося, лучше дайте, например, килограмм риса, гречки и сахара», — говорит Рухия Ильязова.

По словам ответственных за раздачу бесплатных продуктов, проблему с качеством можно решить на месте: легко и быстро.

Куаныш АХАНОВ, исполняющий обязанности руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента: “Министерством труда и социальной защиты населения совместно с министерством здравоохранения разработан проект где поручено оказать дополнительную помощь получателям АСП. У нас есть договор с грамад, который является нашим поставщиком, они должны обеспечить безопасность и стандарт, который соответствует всем требованиям республике Казахстан. В случае обнаружения нарушений, они имеют право на месте поменять”.

Содержимое в аптечке определено Министерством здравоохранения. Средства для закупки выделены за счет гранта от Азиатского банка развития.

Коркем Усибалиева