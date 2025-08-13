Школьной формой обеспечат учащихся в Шымкенте

В Шымкенте более 56 тысяч детей обеспечат школьной формой. Из бюджета на это выделили 2 миллиарда 600 миллионов тенге, передает «24KZ».

Каждому ребёнку из малообеспеченной семьи и получателям адресной помощи выдадут по 46 500 тенге. Также помощь получат дети, оставшиеся без родителей, и те, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

Сейчас школы проверяют социальный статус учеников. В этом году к акции «Дорога в школу» впервые подключат и частные учебные заведения.

Гульназ Сулейменова, руководитель управления образования: «После получения средств родители должны обязательно подтвердить покупку. Нужны будут чеки и фото купленных товаров. В каждой школе за это отвечает социальный педагог».