Для выявления скрытых утечек и порывов на подземных водопроводных коммуникациях применяется мобильная лаборатория. В ее штате 3 человека, эти специалисты имеют оборудование и набор специальных устройств, благодаря которым можно провести внешние исследования и выявить место порыва.

На каждой квартальной магистральной сети установлены приборы учета, водомеры и расходомеры. Их показания сравниваются с данными индивидуальных и общедомовых и общеуличных приборов учета. При возникновении разницы, уже предполагается, что где-то происходит утечка.

Эксплуатационные службы проверяют колодцы на подозрительном участке, обнаруживают подтверждения утечки и дают заявку на проведение исследований.

«По прибытию на место возможной утечки, специалисты определяют трассоискателем глубину закладки трубопровода между колодцами и его точное местонахождение. На каждый колодец устанавливаются буйки коррелятора, в устройство вводятся необходимые данные, а затем делаются вычисления по местонахождению утечки на водопроводе. Кроме коррелятора, также применяется локационный шумоискатель – он помогает определить точное место утечки. Затем на место вызываются работники эксплуатационных служб, которые займутся непосредственной ликвидацией порыва», — рассказал инженер 1 класса центральной диспетчерской службы ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» Байбек Муратов.

Применение мобильной лаборатории по выявлению скрытых утечек, позволяет избежать лишних энергозатрат, ведь раскоп производится точечно.

Если не выявить вовремя скрытые подземные утечки, то они могут привести к очень серьезным последствиям. Работы проводятся ежедневно, по разработанному графику.

Специалисты, которые работают в отделе диагностики прошли специальное обучение и получили сертификаты.

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