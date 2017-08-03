В Шымкенте выбрать безопасные продукты помогает передвижная лаборатория

Шымкент присоединился к республиканской акции «Выбирай безопасный продукт». Не выходя с базара, покупатели могут определить натуральность и полезность продукта в передвижной лаборатории. По заданию главного санитарного врача Казахстана такие акции проходят в каждом городе республики.

Передвижная лаборатория появилась на рынках и супермаркетах Шымкента. В рамках акции покупатели могут получить достоверную информацию о качестве и безопасности продуктов. В разгар сезона бахчевых, фруктов и овощей спросом пользуется проверка на нитрат-тестере. Количество нитратов небольшой аппарат определяет в считанные секунды.

Такая акция позволит каждому покупателю, не отходя от прилавка определить полезность и натуральность продукта. Так, например, сейчас можно определить сколько нитратов содержится в яблоке и уже потом решать, употреблять его в пищу или нет.

Экспресс-тексты не отходя от прилавков проводят специалисты национального центра экспертизы. При помощи химических реакций лаборанты дают информации о безопасности мяса, рыбы или того же молока. Экспресс-анализы покажут какова кислотность молока и не добавлена ли в него сода.

«Вы мне принесли молоко на проверку, мы его проверили. Норма кислотности этого продукта от 16 до 18. Ваше молоко имеет кислотность 16,5. Это норма, его можно смело употреблять в пищу», — объясняет участнику акции лаборант из Национального центра экспертизы.

Покупатели выразили сомнение и в качестве меда. Этот сладкий продукт на натуральность проверяют добавлением дистиллированной воды и нитрата серебра.

«Я мед купил, и хочу проверить — натуральный или нет, если натуральный — то пойду еще куплю. Когда мы приходим на базар, у нас появляются сомнения, а здесь можно быть уверенным, потому что уже знаешь о продукте все. Главное ведь не деньги, а качество», — рассказывает участник акции.

Мед оказался натуральным. Если же продукт не пройдет проверку, то продавцам не избежать проблем. Так, за несколько часов акции с продажи была снята партия несвежего мяса.

«Проверяя продукцию покупателя, если выявляется положительный результат, мы обращаемся к руководству рынка, супермаркета с письменным обращением, чтобы продукт больше не продавали людям», — рассказывает Кызбек Зекенова, главный специалист отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами департамента охраны общественного здоровья ЮКО.

Акция «Выбирай безопасный продукт» будет регулярной. На рынках и супермаркетах переносные лаборатории будут организованы два раза в месяц.

Узнать, где в следующий раз окажется экспресс-лаборатория, можно по телефону 21-23-81.

Анастасия Новикова