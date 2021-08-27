27 августа 2021 года в 20 часов 22 минуты на пульт «101» поступило сообщение о загорании 4-х торговых бутиков на территории ТОО «Центральный Верхний рынок» по ул. Толе би Шымкента.

В 20 часов 23 минут были направлены силы и средства по вызову №1 БИС (направляются дополнительные силы и средства).

К моменту прибытия первых пожарных расчетов в 20 часов 27 минут установлено, что на территории рынка горела аптека, два продуктовых бутика и бутик бытовой химии. Общая площадь пожара составила 200 кв.м, сообщает Группа по связям с общественностью ДЧС Шымкента.

К тушению пожара приступили в 20 часов 29 минут. В 20 часов 35 минут пожар локализован и в 21 часов 15 минут ликвидирован. Водоснабжение участков осуществлялось от пожарных гидрантов, расположенных на территории объекта и ближайшего пожарного гидранта, расположенного по улице Толе би на расстоянии 100 м.

Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и размер материального ущерба выясняются.

Всего привлечено 34 сотрудников и 8 ед.техники ДЧС г.Шымкент,

3 сотрудника и одна единица техники филиала Центра медицины катастроф, 15 сотрудников и 5 ед.техники Департамента полиции, одна аварийная бригада службы энергетики.