Сотрудники по защите и развитию конкуренции департамента по защите и развитию конкуренции посетили оптовый рынок Шымкента, где выявили несколько причин завышения цен на продукты.

Час пик на оптовом рынке начинаются ранним утром. Узнать как обстоит ситуация с ценами на продукты первой необходимости решили узнать сотрудники по защите прав и конкуренции. Торговцы уверяют, цену назначают сами дехкане, уже после сверху накидывают сами продавцы.

-Дехкане сами ставят цену, мы сверху добавляем немного, мы не можем это контролировать, — говорят продавцы.

В основном люди закупают товар на рынке Жибек Жолы. В антимонопольном ведомстве уверяют, здесь-то и необходим контроль за ценами. Жители регулярно жалуются на рост цен в Шымкенте, причин много, одна из которых — засушливое лето.

— Если сравнивать цены с другими оптовыми рынками, на этом — цены более-менее контролируются и даже ниже. Смотрите картофель 130 тенге, капуста 100 тенге, таких цен на базарах нет. Поэтому и нужно понимать, кто и, как и где цены ставит, — говорит Ернар Коспаев, заместитель руководителя департамента по защите и развитию конкуренции г. Шымкента.

В ведомстве уверяют, что их главная задача — выяснить причину роста цен. А его регулированием должны заниматься местные власти.