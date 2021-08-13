Аким города М.Айтенов обсудил с представителями управления спорта и физической культуры развитие доступного и массового спорта в Шымкенте.

В настоящее время массовым спортом в Шымкенте охвачено 31,2% населения или же более 34000 горожан, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

В 2020 году в рамках государственно-частного партнёрства в Шымкенте было открыто 5 спортивных комплексов.

В частности, спортивный комплекс «Мирас». Здесь дети и подростки от 5 до 18 лет могут заниматься футболом и дзюдо совершенно БЕСПЛАТНО.

На новом футбольном поле, благодаря своей уникальной площади (68*40), можно проводить республиканские и международные турниры среди детей до 13 лет. Отрадно, что ни высокая температура летом или низкая — зимой, не станет преградой для юных футболистов. Открытие нового поля планируется осенью.

А спортивный клуб Биржана Жакыпова воспитывает будущих чемпионов по боксу и дзюдо. Здесь занимаются около 200 детей. И главной мотивацией для юных спортсменов является сам Биржан Жакыпов. Он — чемпион мира и единственный участник трёх Олимпийских Игр по боксу.

Также аким города ознакомился с деятельностью спортивного комплекса в микрорайоне Кызылжар. Здесь юноши и девушки могут совершенно бесплатно заниматься боксом, дзюдо, греко-римской борьбой и каратэ. Клуб уже воспитал своих первых чемпионов по каратэ и борьбе.

Согласно посланию Президента, 35% казахстанцев должны быть охвачены массовым спортом. В связи с этим, уже запланированы строительство множеств спортивных площадок на окраине города, чтоб спортом был охвачен каждый горожанин.