Иллюстративное фото

В ходе мероприятия было проверено 1712 жилых помещения, 217 человек были доставлены в участковые пункты полиции.

4 февраля 2021 года с 6:00 утра по инициативе начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора полиции Е.Жумаханбетова в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Чистый город», «Мигрант» и «Қару» около 400 сотрудников Департамента полиции провели рейд на даче Кайнар булак в Каратауском районе.

В ходе мероприятия было проверено 1712 жилых помещения, 217 лиц были доставлены в участковые пункты полиции №54 и №55 Каратауского РУПу них изъяты отпечатки пальцев рук. Выявлено 12 лиц без документов, удостоверяющих личность. Из них трех граждан отправили в приемник-распределитель.

Также в ходе проверки были выявлены граждане, находящиеся в розыске:  — 1 гражданин, причастный к совершению кражи;

— 1 гражданин, причастный к разбойному нападению;

— 1 гражданин, причастный к мелкому хищению;

В кармане гражданина 1988 г.р. обнаружен и изъят патрон; в кармане гражданина 1977 г.р. обнаружено и изъято вещество, похожее на наркотическое средство;

Проверено 24 зарегистрированных владельца оружия, из них в отношении 2 лиц за нарушение правил хранения оружия составлено 2 административных протокола по статье 484 КоАП РК.

Кроме того, сотрудниками Полка патрульной полиции составлено 49 административных протоколов, 3 автомашины поставлены на штрафстоянку.

Всего по оперативно-профилактическому мероприятию «Чистый город» составлено 165 административных протоколов.

В ходе проверки 32 продуктовых магазинов выявлено 2 факта отсутствия лицензии на продажу спиртной продукции, собранные документы направлены в Управление Департамента доходов по Каратаускому району для принятия процессуального решения.

Проведена разъяснительная работа по установке видеокамер владельцам торговых точек, магазинов на территории жилого массива Кайнар булак.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА