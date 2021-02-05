В ходе мероприятия было провере но 1712 жилых помещения, 217 человек были доставлены в участковые пункты полиции.

4 февраля 2021 года с 6:00 утра по инициативе начальника Департамента полиции города Шымкент генерал-майора полиции Е.Жумаханбетова в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Чистый город», «Мигрант» и «Қару» около 400 сотрудников Департамента полиции провели рейд на даче Кайнар булак в Каратауском районе.

В ходе мероприятия было проверено 1712 жилых помещения, 217 лиц были доставлены в участковые пункты полиции №54 и №55 Каратауского РУП, у них изъяты отпечатки пальцев рук. Выявлено 12 лиц без документов, удостоверяющих личность. Из них трех граждан отправили в приемник-распределитель.

Также в ходе проверки были выявлены граждане, находящиеся в розыске: — 1 гражданин, причастный к совершению кражи;

— 1 гражданин, причастный к разбойному нападению;

— 1 гражданин, причастный к мелкому хищению;

В кармане гражданина 1988 г.р. обнаружен и изъят патрон; в кармане гражданина 1977 г.р. обнаружено и изъято вещество, похожее на наркотическое средство;

Проверено 24 зарегистрированных владельца оружия, из них в отношении 2 лиц за нарушение правил хранения оружия составлено 2 административных протокола по статье 484 КоАП РК.

Кроме того, сотрудниками Полка патрульной полиции составлено 49 административных протоколов, 3 автомашины поставлены на штрафстоянку.

Всего по оперативно-профилактическому мероприятию «Чистый город» составлено 165 административных протоколов.

В ходе проверки 32 продуктовых магазинов выявлено 2 факта отсутствия лицензии на продажу спиртной продукции, собранные документы направлены в Управление Департамента доходов по Каратаускому району для принятия процессуального решения.

Проведена разъяснительная работа по установке видеокамер владельцам торговых точек, магазинов на территории жилого массива Кайнар булак.