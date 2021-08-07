6 августа 2021 года в 10:35 поступило сообщение о пожаре в жилом доме по улице Жандосова в Аль-Фарабийском районе.

Пожарные подразделения, прибыв на место происшествия, обнаружили возгорание крыши на площади 4 кв.м. хозяйственной постройки общей площадью 6 кв. м., пристроенной к дому, и лежащих рядом строительных материалов на площади 12 кв. м. Пожар локализован в 10:45 и полностью потушен в 11: 07.

В ходе тушения пожара гражданка 1984 г. р. и подросток 2007 г. р. были эвакуированы в безопасную зону. В тушении пожара задействовано 3 единицы пожарной техники, 14 человек личного состава.