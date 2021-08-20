Им оказался житель Байдибекского района, ранее судимый.

В дежурную часть Шардаринского РОП с заявлением обратился один из местных жителей, ставший жертвой скотокрадства.

Со слов потерпевшего, из его хозподворья, расположенного в Шардаринском районе, неизвестные лица похитили шесть овец, собаку породы Алабай и седло. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшему, составила около полмиллиона тенге.

Стражи порядка в течение суток задержали подозреваемого, причастного к краже скота. Им оказался житель Байдибекского района, ранее судимый. В ходе следствия выяснилось, что мужчина ранее работал пастухом у потерпевшего. После того, как он уволился, скотокрад похитил овец, собаку и седло. Полученную “легким путем” добычу подозреваемый сбыл на одном из скотных рынков, а деньги потратил.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК “Кража”. Подозреваемый взят под стражу. Следствием выясняется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям.