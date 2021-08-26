Шымкентский зоопарк — излюбленное место отдыха горожан и гостей города.

В построенном в 80-х годах прошлого столетия зоологическом парке сейчас обитают свыше двух с половиной тысяч зверей. Птиц — 289 видов. С прошлого года здесь реализуется проект по развитию зоопарка. Вместо устаревших вольеров для питомцев строят современные.

Нурсултан Турар, ветеринар:»Мы перевели медведей и волков в новые вольеры. В будущем поэтапно переведем всех животных в отдельные просторные вольеры. Пользуясь случаем хочу обратиться к посетителям зоопарка, не нужно кормить животных и птиц. У них достаточно корма. После сладостей, которые вы кидаете у них часто бывает расстройства желудка».

Ведутся и работы по восстановлению разрушенных зон.

-На протяжении 15 лет водоем был без присмотра. В этом году полностью провели реконструкцию. Сами видите результат: искусственное озеро наполнено, в хороших условиях птицы стали размножаться, — радуется заведующая научно-методического отдела зоопарка Улболсын Ирисаева.

В этом году из городского бюджета на реконструкцию было выделено 246 млн тенге.

97 млн — из собственных средств зоопарка. Чистоту зоопарка в 30 гектаров обеспечивает всего шесть работников.

Жанар Абдижаппарова, работница зоопарка:» По газону переходят, бросают салфетки, хотя есть мусорные ящики возле вольеров и скамеек. Если бы родители научили детей культуре… А то мы делаем замечания, а они вместо того, чтобы убрать мусор с нами ругаются. Обидно, что нас труд не ценят. Я думаю, культура воспитания закладывается в семье, ведь у меня у самой 6 детей. Мы не перестаем говорить детям что, чисто не там, где убирают, а где не сорят».

В связи с карантинными ограничениями городской зоопарк в выходные дни не работает. В будние дни — с 9 утра и по просьбе жителей до 8 вечера. Стоимость билета для взрослых — 600 тенге. Детям от 6 до 17 лет — 300 тенге. Детям до 6 лет, инвалидам 1 и 2 группы — вход бесплатный.