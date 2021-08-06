Российско-американская ассоциация офицеров поздравила 30 июля офицера Игоря Пинхасова – первого русскоязычного заместителя инспектора полиции Нью-Йорка.

Пинхасов иммигрировал в Соединенные Штаты в 1996 году из Туркестана. После окончания средней школы и поступления в колледж он начал свою карьеру в правоохранительных органах в качестве кадета полиции Нью-Йорка в 2002 году – служил в детективных группах на 105-м и 112-м участках. В 2004-м Пинхасов с отличием окончил Университет св. Иоанна, а также кадетскую программу и Полицейскую академию.

Потом служил на 104-м участке полиции, а в 2006 году был переведен в Управление по борьбе с организованной преступностью (УБОП). В 2008-м его назначили сыщиком-аналитиком в УБОП.

Менеджерская карьера Игоря Пинхасова началась в 2010 году, когда его повысили до сержанта и направили на 110-й участок, а затем в Бюро внутренних дел (Internal Affairs Bureau).

Его повышение в лейтенанты произошло в 2014 году, после чего Пинхасова направили на 113-й участок. Затем он получил звание командира 76-го участкового детективного отряда в 2015 году и 67-го участкового детективного отряда в 2016-м.

В октябре 2016 года Игорю Пинхасову присвоили звание капитана, и он продолжил службу в Детективном бюро в должности капитана территории (Zone Captain). Его назначение на должность капитана-командующего произошло в 2017 году, когда Пинхасова назначили командующим отдела по борьбе с организованной преступностью Бронкса.

За этим последовали 11-й участок транспортной полиции и 105-й участок полиции Нью-Йорка в 2019-м и 2020 годах соответственно.

А теперь Пинхасов стал заместителем инспектора полиции Нью-Йорка – первым русскоязычным на этом посту.