Еще один уроженец Южного Казахстана занял значимый пост в США. Игорь Пинхасов из Туркестана назначен заместителем инспектора полиции Нью-Йорка. Игорь Пинхасов ответил на вопросы журналиста портала Otyrar.

Как рассказал наш земляк, в США он переехал еще в 1996 году вместе с родителями.

«Я ходил в школу №15 в Туркестане. Иммигрировал в США вместе с родителями, с братом Питером и сестрой Ханой. Сейчас здесь работаю и живу, у меня есть семья. Родину, конечно вспоминаю и скучаю», — рассказал Игорь Пинхасов.

Игорь рассказал, что в Туркестане не был с 1996 года, но планирует обязательно приехать в гости.

«С тех пор, как я уехал, я не приезжал, однако мой отец приезжает каждые несколько лет. Конечно, я хочу приехать и посетить, места, где прошли мои детские годы», — рассказывает Игорь Пинхасов.

Полицейский из США отметил, что помнит казахский язык и даже говорит на нем при необходимости, а вот отец Игоря говорит и общается на казахском свободно.

«Я помню, но немного, а мой отец до сих пор свободно говорит, так как поддерживает контакты со многими своими друзьями в Туркестане», — говорит Игорь.

К слову, это уже второй уроженец нашего края, который работает в полиции США. Ранее лучшим копом Нью-Йьорка стал Димаш Ниязов. Парень из Шымкента служит полицейским уже несколько лет. Димаш регулярно приезжает в родной Шымкент. Он стал кумиром многих жителей Казахстана.

Шуддин Саидов