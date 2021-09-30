Полмиллиона тенге выманила аферистка у сельчанки в Туркестанской области.

В Отдел полиции Мактааральского района с заявлением обратилась местная жительница, ставшая жертвой интернет-мошенничества. Со слов потерпевшей, в мессенджере Whatsapp неизвестные лица создали группу, где предлагали 30% прибыли за три дня в случае вложения денег.

Сельчанка отдала аферистам около полумиллиона тенге, однако обещанного так и не дождалась. Сотрудники криминальной полиции на основе собранной информации в течение суток задержали подозреваемую. Ею оказалась жительница соседнего Жетысайского района.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье ч. 2 190 УК РК “Мошенничество“. Проводится досудебное расследование. Следствием выясняется причастность аферистки к другим аналогичным преступлениям.