Вакцинировано 85,8% населения области, подлежащего вакцинации.

По статистике вакцинации от короновируса в стране лидирует Туркестанская область. Первый компонент прививки приняли около 814 тысяч человек. Второй компонент получили около 633 тысячи человек. Эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. В республике самый низкий показатель по количеству ежедневно регистрируемых больных приходится на Туркестанскую область. Об этом говорилось в ходе аппаратного совещания под председательством акима Туркестанской области Умирзака Шукеева.

На сегодняшний день жители региона смогут принять вакцину российского производства «Спутник V», отечественного производства QazVac, HayatVax от компании Sinopharm, CoronaVac китайского производства и Vero Cell от компании Sinopharm. На территории области действует 141 прививочный пункт.

Туркестанская область находится в “зеленой зоне». Количество инфекционных коек в медицинских учреждениях начнет сокращаться. На 13 сентября в регионе зарегистрировано 37 случаев заболевания COVID-19. Суточный прирост составляет 0.27 %. Всего сейчас в инфекционных стационарах более 2 тысяч мест. Здесь проходят лечение 668 человек.

В целом за период пандемии выявлено 13 546 случаев КВИ. В более чем 7 тыс. случаях болезнь протекала бессимптомно. Также на сегодняшний день получено 1 002 142 пробы ПЦР. За последние сутки в лабораториях обследовано 1500 человек.