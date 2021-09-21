Паровоз серии Л 1946 года установили возле входа в дендропарк. Это станет подарком городу Арысь к 65-летию.

Сейчас полным ходом идут реставрационные работы. Второй паровоз установлен в парке Железнодорожников.

Идея установить паровозы Л принадлежит Махсуту Искендирову — железнодорожнику с 40-летним стажем. Паровозы он привез из города Шемонаиха Восточно-Казахстанской области.

«Восемь лет назад на базе находилось шесть паровозов. Один забрал Туркестан, второй установили в Сары-Озек, два забрали мы в Арысь, пятый пошел на запчасти, а шестой реконструируют и установят в Шемонаихе к юбилею города — в этом году ему исполняется 60 лет», — рассказал Махсут Идирисович.