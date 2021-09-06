Предложение Минфина об отмене моратория на проверку малого бизнеса — обсуждаемая тема.

Проверки нужны лишь в сфере неиспользуемых кассовых аппаратов, уверяют в министерстве. Минфин не просит вернуть налог для бизнеса, а только разрешить проверки с 2022 года. Предложение Минфина об отмене моратория на проверку субъектов микро- и малого бизнеса в условиях карантинных ограничений приведёт к еще большему банкротству предприятий. Так считает большинство предпринимателей, работающих в сферах общественного питания, туризма, индустрии красоты и гостиничного бизнеса.

Игорь Копайлов, президент ОЮЛ «Национальная Ассоциация предприятий ресторано-гостиничного бизнеса «HoReCa Казахстан»:»Сейчас очень сложная ситуация в Казахстане с учетом коронавируса, пандемии, с учетом принятых ограничений и чтобы поддержать бизнес, я считаю, мораторий надо продлить для малого и среднего бизнеса, без этого бизнес не выживет».

В условиях пандемии при тяжелом материальном положении бизнеса налоговые органы не смогут за счет возобновления этой меры значительно пополнить бюджет. Зато это благоприятно повлияет на развитие коррупции, уверены в Палате предпринимателей Шымкента.

Сабира Адамбекова, заместитель директора по правовым вопросам палаты предпринимателей г. Шымкента: «В Шымкенте 70 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Мораторий повлияет на деятельность. Многие из них не работали во время пандемии, были ограничения… Вовсе могут закрыться».

В Министерстве финансов подчеркивают, что возобновление проверок микро- и малого бизнеса — это не повод для пополнения бюджета. Из-за моратория органы государственных доходов не могут контролировать деятельность недобросовестных предпринимателей.

Хадиша Альжанова, президент ОЮЛ «Ассоциация фармацевтических и медицинских организаций ЮКО «ДАМУ»:»Считаю, что проверки особенно в сфере медицины и общепита обязательными. Нам необходимо прививать культуру, мы должны понимать, что отчисления — это поступления в бюджет. Мы ведь работаем не ради проверок. Не надо бояться проверок. Если у тебя все в порядке, надо показать. Пожелание одно — чтобы проверяющие были квалифицированными специалистами. Не надо делить на проверяющих и тех, кого проверяют. Ведь дом — он один. В семье мы же деньги зарабатываем,чтобы детей растить, и в бизнесе такое же отношение должно быть. Это мое мнение».

С марта прошлого года из-за банкротства в стране закрылись 35 тысяч предприятий общественного питания. С введением локдауна выходного дня более 50% малого бизнеса перешли в так называемую серую зону.