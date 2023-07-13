Пекарня в Шымкенте увеличила мощности благодаря гранту

В этом году в Шымкенте 228 жителей получили государственные безвозмездные гранты. Одна из них — Балнур Байкузова.

Балнур Байкузова печёт хлеб с использованием натуральных дрожжей уже около 10 лет. Сегодня её пекарня предлагает более 40 видов мучной продукции. Свой бизнес женщина начинала в своём доме, а позже получила безвозмездный грант от государства. Теперь она планирует создать собственный бренд.

«Сначала мы пекли немного хлеба дома. Мы начинали с 20-30 штук самсы в день и бауырсаков. Сейчас же моя цель — открыть новую точку. Я также хочу расширить цех. И сделать пекарню «Baldai nur» шымкентским брендом. Сейчас над этим мы усиленно работаем», — говорит директор пекарни Балнур Байкузова.

В первые дни в пекарне трудилось лишь 2 человека. Сейчас здесь 15 сотрудников. Шакизат Кадыр работает в пекарне уже около двух лет.

«Это уйгурская самса. Её мы выпекаем около 40 штук в день. Также есть самса с курицей. Такую выпускаем 20-30 штук. Получается всего производим до 70 штук в день», — рассказывает Шакизат Кадыр.

В этом году государственный грант в размере 400 МРП планируется предоставить 447 гражданам, активно развивающим свой бизнес. На данный момент около 6 тысяч человек уже подали заявки на получение субсидий. С начала года было организовано 2 потока. В результате 228 жителей получили значительные средства на поддержку бизнеса.

«Государственный грант позволяет открыть собственное дело. Получить грант гражданин может только 1 раз. Для получения гранта необходимо получить сертификат в рамках проекта «Бастау Бизнес». Такой грант могут получить люди с инвалидностью, не имеющие противопоказаний к труду, лица с действующим статусом «кандас», межрегиональные переселенцы, получатели адресной социальной помощи, многодетные семьи, лица, получающие пособия по воспитанию ребенка-инвалида, а так же получатели пособия по потере кормильца», — рассказала заместитель директора мобильного центра труда г. Шымкента Жулдыз Балтабаева.

В прошлом году обладателями государственных грантов в Шымкенте стали 1195 предпринимателей. В результате создано 827 рабочих мест.