Казахстан усилит поддержку малого и среднего бизнеса

Основное внимание будет уделено упрощению доступа к льготным кредитам, что, по мнению правительства, поможет предпринимателям справиться с текущими вызовами.

Об этом заявил премьер-министр Олжас Бектенов на расширенном заседании Правительства под председательством президента.

В признают, что действующих инструментов недостаточно для полного раскрытия потенциала сектора МСБ. В этой связи совместно с бизнес-сообществом разрабатываются новые финансовые и регуляторные меры. Одним из ключевых решений станет программа по переоснащению малых и средних предприятий современным оборудованием.

Предприниматели смогут получить кредит через холдинг «Байтерек» всего за 10 дней и без дополнительного залога на покупку современного оборудования. Эта мера поможет обновить материально-техническую базу и повысить конкурентоспособность бизнеса.

При этом продолжается реализация программы «Іскер Аймақ», объединяющей финансовую, инфраструктурную и нефинансовую поддержку предпринимателей. Также планируется мягкое внедрение нового Налогового кодекса с учётом предложений бизнеса.