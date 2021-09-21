В Казахстане с 1 сентября по 30 октября 2021 года проводится общенациональная перепись населения.

Можно принять в ней участие онлайн или же дождавшись переписчиков. Для тех, кто решил пройти перепись онлайн, сообщаем адреса Уголков переписи населения.

Центр обслуживания населения Енбекшинского района №1 — мкр. «Восток», 116/1

Центр обслуживания населения Енбекшинского района №2 — ул. Капал батыра, 4

Центр обслуживания населения Абайского района — ул. Мадели кожа, 1г

Центр обслуживания населения Каратауского района №1 — ул. Ибрагим ата, 113/2

Центр обслуживания населения Каратауского района №2 — ул. К. Толеметова, 35

Центр обслуживания населения Аль-Фарабийского района №1 — ул. С. Байтерекова, 89

Центр обслуживания населения Аль-Фарабийского района №1 — ул. Ш. Калдаякова, 13а

Департамент Бюро национальной статистики АСПР РК по городу Шымкенту — улица Желтоксан, 30а

Управление образования города Шымкента- ул. Тыныбаева, 49

Аппарат акима Енбекшинского района — ул. Толстого, 119

Аппарат акима Аль-Фарабийского района — ул. Тыныбаева, 49

Управление туризма города Шымкента — пр. Н. Назарбаева, 10

Управление энергетики и коммунального хозяйства города Шымкента — ул. Орынбаева, 33

Централизованная система массовых библиотек города Шымкента — ул. Ш. Калдаякова, 1б

Shymkent Invest (фронт-офис) — ул. Еримбетова, 304г (бизнес-центр «Зангар»)

ТОО «Шымкентмай» — ул. Есил, 1

ТОО «Azala Textile» — ул. Оразбаева, 62

ТОО «Стандарт цемент» — 223-ий квартал, 57

Индустриальная зона «Онтүстік» — мкр. «Жулдыз», строение 336

ТОО «Dala-Construction.kz» — мкр. «Кызылжар», земельный участок 1177/1