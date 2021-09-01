Вакцины, зарегистрированные в ВОЗ, должны быть приобретены как можно скорее, отметил сегодня в своем Послании Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Несмотря на наличие отечественной вакцины, необходимо закупить еще и зарубежные вакцины от коронавируса, сказал он.

Он особо остановился на казахстанской вакцине от коронавируса.

«Казахстан-одно из немногих государств в мире, которое разработало вакцину против коронавируса. Нет никаких сомнений в том, что наша вакцина эффективна и безопасна. Сейчас Qazvac востребован и другими государствами. Запаса вакцины достаточно. У наших граждан есть выбор. Многие государства этого не добиваются», — подчеркнул К.Токаев.

По словам Главы государства, запасов вакцины против коронавирусной инфекции у нас достаточно.

Напомним, что в рамках вакцинации населения против коронавирусной инфекции Министерством здравоохранения РК закуплены две зарегистрированные ВОЗ вакцины.

Это вакцина CoronaVac, производство Sinovac, Китай в количестве 500 000 доз (рекомендован ВОЗ для экстренного применения от 1 июня 2021 года), также 4 000 000 доз вакцин VeroCell, производства Sinopharm, Китай (рекомендован ВОЗ для экстренного применения от 7 мая 2021 года).

В конце текущего года планируется осуществить закуп также одобренной ВОЗом вакцины Pfizer/BioNTech.